قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم، إنه لا يؤيد العملية التركية في شمال سوريا بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن انسحاب جنود أمريكيين من هذه المنطقة، ما يفتح أمام أنقرة إمكانية القيام بعمل عسكري ضد الأكراد، موضحة في بيان، أن "وزارة الدفاع أوضحت بشكل واضح لتركيا- كما فعل الرئيس- أننا لا نؤيد عملية تركية في شمال سوريا"، وحذر من "العواقب المزعزعة للاستقرار" لمثل هذه العملية "بالنسبة لتركيا والمنطقة وخارجها".

من جانبه، صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم، أن بلاده لن تسحب سوى "عدد قليل جدا" من الجنود المنتشرين في سوريا على الحدود التركية، و"على مسافة محدودة جدا"، في حين بدا ان ترامب تحدث عن انسحاب أكثر شمولية، وقال للصحفيين: "ما نقوم به هو سحب بضعة جنود منتشرين على الحدود. انه عدد صغير للغاية على مسافة محدودة جدا"، مؤكدا انه "عدا ذلك، لم يتغير وضعنا العسكري في شمال شرق" سوريا.

وكان ترامب هدد في وقت سابق، اليوم، بـ"القضاء" على الاقتصاد التركي إذا "تجاوزت أنقرة الحد" في سوريا بعد الإعلان عن انسحاب قوات أميركية من المناطق القريبة من الحدود التركية، وكتب في تغريدة "إذا فعلت تركيا ما اعتبره، بحكمتي التي لا نظير لها، تجاوزا للحد، فسأقضي على الاقتصاد التركي وأدمره بشكل كامل".

وكانت الولايات المتحدة بدأت صباح اليوم، سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، ما يفتح الطريق أمام تنفيذ أنقرة تهديدها بشنّ هجوم ضد المقاتلين الأكراد. لطالما لوّحت به، فيما قالت قيادة قوات "سوريا الديموقراطية"، في بيان اليوم، إن "القوات الأمريكية لم تفِ بالتزاماتها وسحبت قواتها من المناطق الحدودية مع تركيا".