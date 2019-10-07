قال توماس جورجيسيان، الكاتب المتخصص في الشؤون الدولية من واشنطن، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب القوات الأمريكية من سوريا لم يكن متوقعًا خاصة في هذا التوقيت، ولكن الأمور فرضت نفسها، في ظل الحديث المتكرر حول التحرك التركي في شمال سوريا.

وأضاف "جورجيسيان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن هناك ترقب عالمي بشكل عام للاحتلال والتوغل والتحرك التركي في سوريا ، وترقب بشكل خاص للدول العربية ودول المنطقة عن ما سيحدث الأيام المقبلة في شمال سوريا بعد دخول القوات التركية.

وأشار الكاتب المتخصص في الشؤون الدولية، إلى أن هناك عدة تساؤلات في هذا الأمر، حول "كيف سيتم التغول التركي في شمال سوريا ، وكيف سيتعامل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الأكراد هناك، وهل ستستعين تركيا بقوات موالية لها من داخل أو خارج سوريا في هذا الأمر".

وتابع: "هناك غموض حول دور تركيا المستقبلي مع عناصر داعش الموجودة بشمال سوريا".