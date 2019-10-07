قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن المناطق غير الآمنه لها أربع درجات، الدرجة الأولى والأخطر تكمن في الأماكن ذات خطر على الحياة، مثل منطقة صخرة الدويقة أو المناطق التي يوجد بها سقوط صخور أو انهيارات جبلية أو مجرى سيول أو بجوار خط سكة حديد، حيث إن هذه المناطق يتعرض سكانها غالبا للموت المفاجئ.

وأضاف خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن الدرجة الثانية يّكمن في السكن غير الملائم، مثل المباني الصاج، أو طوب قديم، أو من يعيش في أكواخ وعشش، أو مباني مهدمة، مثل تلك العقارب ومثلث ماسبيرو، بينما الدرجة الثالثة تكمن في الخطر على الصحة مثل المساكن تحت ضغط عالي أو ملوثة صناعيا.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أن الدرجة الرابعة وأبسطها تكمن في حيازة غير آمنه، مثل البناء على أرض الدولة حتى إن كان قد تم بناء قصر، مضيفًا: "هو باني في عدم أمان لأن الأرض دي مش بتاعته، وغالبا الدرجة الرابعة دي مش بتكلفنا فلوس، بل ممكن تعمل دخل لينا مقابل رسوم حيازة الأرض".

وأوضح صديق، أن تكلفة الانتهاء من المناطق العشوائية غير الآمنه تقدر بـ31 مليار جنيه، تم انفاق حتى الآن 22 مليار جنية منذ 2014، موضحًا أن الصندوق تم إنشاءه مع سقوط صخرة الدويقة.