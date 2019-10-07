ظهرت الطفلة أماني محمد سمير، ووالدها، اليوم في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بعد 8 أيام من الاختفاء.

وحضر الأب وابنته لمحكمة جنايات المنصورة لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمة "الجدة للأم" بقتل الطفلة "جنة" إلا أن الجلسة تأجلت ليوم 9 أكتوبر الجاري.

وكانت أماني ووالدها منذ يوم الأحد الماضي توجهوا بسيارة إسعاف إلى القاهرة للعلاج إلا أنه لم يتم الكشف عن مكانهما وإخفائهما عن وسائل الإعلام إلى أن ظهرا اليوم أمام المحكمة.

وقال أسامة ياسين، محامي أسرة الطفلتين أماني وجنة، إن أماني ووالدها توجهوا بصحبة أسرتهم إلى قريتهم بساط كريم الدين مركز شربين بالدقهلية، وأنها ستكون معه خلال فترة علاجها.

وأضاف ياسين لـ"الوطن"، أن الحضانة تكون للجدة للأم، ثم الجدة للأب، وفي هذه الحالة ستنتقل لحضانة جدتها لوالدها، والطفلة متعلقة جدا بوالدها ولا تفارقه لحظة واحدة منذ أن تم إعادتها من عند جدتها التي تعرضت لأبشع أنواع التعذيب على يديها.

يذكر أن محكمة جنايات المنصورة نظرت اليوم، أولى جلسات المحاكمة إلا أن عدم توافر محامي للمتهمة جعل رئيس المحكمة يؤجل نظر القضية لحين حضور محامي عنها.