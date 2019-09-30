قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه يجري حاليا الترتيب لنقل الطفلة أماني محمد سمير، 6 سنوات بسيارة إسعاف بالدقهلية من مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، إلي القاهرة حسب تعليمات الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقضت الطفلة أماني وجدتها ووالدها ليلتهم أمس في مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، وسط حالة من التكتم الشديد.

وقال أشرف عبد الوهاب، محامي أسرة الطفلتين جنة وأماني، إن مدير أمن الدقهلية اللواء فاضل عمار، أصدر تعليماته إلى مركز شرطة شربين لتسليم الطفلة إلى المستشفى لعلاجها على نفقة شيخ الأزهر، وتسلمتها سيارة إسعاف لتنقل الطفلة أماني ومعها والدها وجدتها إلي دار أهل مصر الطبيين بمنطقة الجيزة للعلاج.

وقال أسامة ياسين المحامي إنه تقدم بطلب لحصول الجدة على حضانة أماني، ثم تقدمنا بطلب أخر بالتصريح الرسمى الصادر لفضيله الأمام شيخ الأزهر بتكفله بعلاج الطفله أماني وتعليمها في معهد قريب من قريتها، وجرى اتخاذ الموافقة على ذلك ونلتمس نقل حضانة الطفلة إلى جدتها.

وأوضح أنه برغم الضغوطات وكثرة الطلبات التي تلقاها النائب العام والمحام العام من وجوب وضع الطفلة فى دار رعاية، لتأهيلها من منظمات عالمية ومؤسسات وجمعيات أهلية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلا أن المحام العام راعى حالة الطفلة وحال والدها الذي فقد فلذه كبده أبنته الصغرى، وكان يعلم كل العلم أنه بحرمانه من طفلته الأخرى في هذا التوقيت هو بمثابة الموت له.