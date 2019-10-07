عرضت الإعلامية إيمان الحصري، فيديو نادرا لاستقبال الشارع المصري لأبطال حرب أكتوبر 1973 بعد عودتهم من خطوط القتال وتحقيق النصر على جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحصري خلال تقديمها لبرنامجها "مساء DMC"، والمذاع على فضائية "DMC"، إن هناك العديد من المدنيين استقبلوا الجيش المصري عقب عودته من نكسة 1967 بحزن شديد، وهو الأمر الذي تغير جملة وتفصيلا عقب انتصار الجيش المصري على الإسرائيلي في حرب العزة والكرامة في 6 أكتوبر 1973.

وظهر في الفيديو المصريون وهم يحتفلون بعودة أبطال الجيش المصري بعد الحرب، وحالة السعادة والفرحة الواسعة التي تسيطر على الجميع، بعد تحقيق النصر العظيم، ويبين الفيديو التلاحم الشديد بين المصريين جنوداً ومدنيين من جميع الأعمار والفئات.