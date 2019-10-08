تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط 4 آلاف و290 حكم، وتحصيل 120 ألف و458 جنيها غرامات في حملة قادها العميد وائل الصرفي، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا بشن حملة أمنية مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، تحت إشراف اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجناية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وقادها العميد وائل الصرفي، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام، أسفرت عن ضبط 4 ألاف و290 حكم متهم هارب من أحكام، تضمنت 1450 حكم جزئي و150 حكم مستأنف و2667 حكم غرامات و15 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 120 ألف و458 جنيه غرامات، وضبط 8 متهمين محكوم عليهم في جناية، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.