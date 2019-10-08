قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد، ورئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية، إن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة تترواح ما بين 2-3 على كافة الأنحاء.

وأضاف عطا في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الاولي بالتليفزيون المصري، أن هذا هناك عوامل جوية مصاحبة لهذا الارتفاع ما بين انتشار السحب المتوسطة والمنخفظة على السواحل الشمالية، وأيضا زيادة فى سرعة الرياح، أما في القاهرة والوجه البحري والدلتا، فدرجة الحرارة تصل لـ 34، وهناك نشاط بسيط للرياح.

ولفت عطا، إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار على جنوب سيناء والغردقة، وجنوب الصعيد، مع ارتفاع نسبة الرطوبة على جميع المحافظات.