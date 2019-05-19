أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم التى تقدموا بشكوى بشأنها، وبلغت 6 آلاف و470 دينارا أردنيا أي ما يوازي 111 ألفا و750 جنيها مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن "سعفان" كان كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أنه بالتواصل مع المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايري، للوقوف علي تسوية الشكاوى؛ أكد أن المكتب تواصل مع مسؤولي الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وـسفر ذلك عن إعطاء العامل "أحمد. ف" براءة ذمة من كفيله، كما جرى حل مشكلة العامل "عماد. م" ضد الكفيل، وصرف 215 دينارا ما يعادل 5 آلاف و375 جنيها مصريا وإعطاء العامل براءة ذمة.

كما جرى حل شكوي المواطن "أحمد. أ" ضد الكفيل "محمود. ع" وصرف 375 دينارا ما يعادل 9 آلاف و375 جنيها مصريا، وشكوى "محمد. ع" ضد "حمزة. ط" وحصل العامل على 150 دينارا ما يعادل 3 آلاف و750 جنيها مصريا تقريبا وبراءة ذمته، وشكوى من العامل "عبدالمولي. ع" ضد كفيله "حربي. س" وجرى صرف راتب سنة و3 أشهر بلغ 2570 دينارا ما يعادل 64 ألفا و250 جنيها.

وجرى حل شكوى كل من "سعيد. م"، و"سيد. م"، و"محمد. ع" ضد الكفيل "سلطان. د" وحصلوا 1010 دنانير ما يعادل 25 ألفا و250 جنيها مصريا واستلموا جوازات سفرهم، كما حصل "بهجت. س" نصف راتب الشهر وبلغ 150 دينارا ما يعادل 3 آلاف و750 جنيها مصريا.