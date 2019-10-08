وفاة طالب بمدينة الأزهر الجامعية.. وتقرير المستشفى: هبوط حاد في القلب

توفي أحمد علاء أحد طلاب الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر، والمقيم بالمدينة الجامعية بالقاهرة، بعد إصابته بحالة إعياء داخل المدينة.

وأكّد الدكتور أحمد زارع المتحدث باسم جامعة الأزهر، أنَّ الطالب كان يسكن بمبنى خالد بن الوليد، وشعر بإعياء شديد، ووصل له طبيب المدينة بعد 6 دقائق، ليطلب بعدها طبيب قلب نظرا لإصابة الطالب بهبوط حاد في القلب، مبينا أن الطبيب أجرى محاولات مستميته لإنعاش القلب، وحينما وصل طبيب القلب كان الطالب فارق الحياة.

زارع: رئيس الجامعة تخلف عن اجتماع المجلس الأعلى للأزهر لمتاعبة إجراءات نقل جثمان الطالب

وأضاف "زارع" في تصريح لـ"الوطن"، أنَّه "جرى نقل جثمان الطالب إلى مستشفي الأزهر التخصصي، وحضرت جميع قيادات الجامعة وعلى رأسهم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، وعميد كلية الطب جامعة الأزهر لمعرفة أسباب الوفاة".

وأشار إلى أنَّ الفحص أوضح أنَّ الوفاة طبيعية، وحضر ولي أمر الطالب وتم توضيح الموقف له، موضحًا أنَّ الجامعة قررت توفير "أتوبيسات" لنقل زملاء الطالب المتوفي، إلى بلدته لدفن جثمانه اليوم وفقًا لما ذكره والده، مبينًا أنَّ رئيس الجامعة تخلف عن اجتماع المجلس الأعلى للأزهر ليتابع الموقف لحظة بلحظة من قلب مستشفى الأزهر التخصصي.