تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى تتهم قناتين و5 مواقع إلكترونية بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية لفيلم الممر من خلال بث الفيلم دون الحصول على إذن أو تصريح لملاكه.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للإعلام، لـ"الوطن"، إنَّ لجنة الشكاوى عقدت اجتماعًا اليوم للتحقيق في الشكوى، موضحًا أنَّ قناة "مصر البلد" إحدى القناتين محل الشكوى ببث الفيلم دون إذن، مبينًا أنَّ المواقع الإلكترونية الخمسة تبث أفلام ومسلسلات.

وتنص المادة 26 من لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على: "يكون للمجلس اتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة المؤسسات الصحفية والإعلامية والصحف والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية لضمان حماية واحترام حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة والإعلام وله في سبيل ذلك حجب ومصادرة المادة المخالفة والإلزام بأداء مبلغ مالي لا تزيد قيمته على 5 ملايين جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعمل الأجنبية، مع إلزام المخالف بسداد التعويض المالي المناسب للطرف الذي انتهكت حقوق ملكيته الفكرية وفقا للضوابط التي يحددها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولا يخل ذلك بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أو لائحة أخرى".