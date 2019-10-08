نفى مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، وجود شبهة جنائية في واقعة وفاة طالب داخل المدينة الجامعية بجامعة الأزهر فجر اليوم.

وأوضح المصدر، أن الطالب يدعى أحمد علاء وأصيب بحالة إعياء شديدة في الساعات الأولى من صباح اليوم، منوها بأن إدارة المدينة الجامعية أخطرت مسؤولي الأزهر، وجرى استدعاء طبيبان في محاولة لعلاج الفقيد، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشار إلى أن وفاة الطالب طبيعية، منوها بأن التحريات والمعاينة المبدئية أثبتت عدم وجود شبهة جنائية، لافتا إلى أن النيابة العامة أجرت معاينة وصرحت بدفن الجثمان، بعد إرساله إلى منزل أسرته بالتنسيق مع مسؤولي جامعة الأزهر.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تلقت إخطارا من جامعة الازهر يفيد بوفاة الطالب أحمد علاء داخل المدينة الجامعية بالقاهرة، بعد إصابته بحالة إعياء شديد في الساعات الأولى من صباح اليوم.