قال الدكتور إبراهيم البحراوي، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس، إنه في خلال زيارته لسجن الأسرى الإسرائيليين في سجن الحرب المصري، قابل من 50 لـ60 أسيرًا إسرائيليًا.

وأضاف "البحراوي"، خلا ظهوره بالفيلم الوثائقي "أيام النصر" عبر شاشة dmc الفضائية، قائلًا: "قعدت مع الأسرى من يوم 8 وحتى 12 أكتوبر، واتكلمنا معاهم عن مشاعرهم".

واستكمل "البحراوي"، "سألت ظابط من ظباط خط بارليف أنت إيه مشاعرك بعد ما خط برليف اتدمر وزملائك منهم اللي اتجرح واللي مات، ففوجئت بإجابته إنه قالي أنا سعيد، فسألته باستغراب سعيد؟ قالي أه سعيد جدًا اني مازلت حي وسليم، أنا شاب صغير وأريد الاستمتاع بالحياة، فأنا سعيد أني نجوت".