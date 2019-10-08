كشفت التحريات والتحقيقات الأولية في واقعة انتحار مسن ألقى نفسه من أعلى كوبري أكتوبر في النيل بمنطقة العجوزة بالجيزة، أن المنتحر يدعى "عاطف"، 55 سنة، صاحب مصنع كرتون ومقيم ببولاق الدكرور.

وبينت التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث، أن القوات توصلت إلى ابن المنتحر ويدعى "مصطفى"، موظف أمن بإحدى الشركات.

وقال نجل المنتحر، إن والده كان يمر بحالة نفسية ويتلقى العلاج.

ولا تزال قوات الشرطة والإنقاذ النهري، تواصل البحث عن الجثة.