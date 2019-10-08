إحباط تهريب 400 عبوة مكملات غذائية ومستحضرات تجميل بمطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة حسن السيد مدير الجمرك محاولة تهريب كمية من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة العربية للطيران القادمة من رأس الخيمة اشتبه محمد عبد اللطيف رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب مصري قادم من الإمارات يحمل 3 حقائب وذلك نظرا لارتباكه وقصر المدة بين سفره وعودته.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي، فتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة "الإكس راي" بمعرفة علي الشرقاوي مأمور الفحص فتم الإفادة بوجود أجسام معتمة.

وبالعرض على، حسن السيد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من محمد عبد اللطيف، وعلي الشرقاوي تحت إشراف ناصر صفوت مدير الحركة في حضور أميرة عطية مدير الإدارة الأولى فتبين وجود 399 عبوة من المكملات الغذائية والعطور ومستحضرات التجميل منها كريمات أساس وأقلام ماسكرة مخبأة بين طيات الملابس.

قرر إبراهيم عبد اللطيف اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 44 لسنة 2019.