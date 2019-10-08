تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عاطلين سرقا 7 دراجات نارية بمدينة نصر، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان مفادها أن كلا من "طارق.أ"، 37 عاما، عاطل، و"حسام. م"، 33 عاما، عاطل مسجل خطر والهارب من المراقبة على ذمة القضية رقم 1341 لسنة 2011م بدر "سرقة بالإكراه" لمدة 3 سنوات، والمحرر بشأن واقعة هروبه المحضر رقم 46 جنح تدابير القسم، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في مجال ارتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأنهما وراء العديد من تلك الحوادث.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة لهما بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط الدراجات البخارية المستولى عليها بأماكن إخفائها، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات البخارية واتهموهما بالسرقة، وحُرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.