قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمجلس النواب، يعد ملخصا لما تم إنجازه من قبل الحكومة الحالية والسابقة بإطار الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأضاف "الفقي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير" والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدي البلد"، أن كل المؤشرات التي خرجت قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وبعده قد أوضحت معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة؛ ما عكس قوة الاقتصاد لإتاحة مزيد من فرص العمل بالمشروعات القومية والبنية التحتية، موضحا أن الصرف الحكومي خلال الـ3 سنوات الماضية كاملة 4 تريليونات جنيه مصري وهو رقم كبير جدا يعكس تدبير الحكومة لذلك المبلغ الضخم بشكل منظم في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ وزيادة الاحتياطي النقدي لـ9 أشهر من الواردات.

وأكد مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن سعر الدولار كان قبل تطبيق الإصلاح الاقتصادي 20 جنيها، وعقب تطبيق البرنامج وصل سعر الدولار إلى 16.25 جنيه، مشيرا إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار يأتي بسبب تعافي الاقتصاد المصري، وتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز وتصديره للخارج، بجانب تعافي السياحة بشكل ملفت، بخلاف عائدات قناة السويس، وزيادة تحويلات المصريين المقيمين بالخارج؛ والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في مصر.