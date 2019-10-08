أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جاهزية 80 سيارة شفط، إضافة إلى شفاطات شركة المياه البالغ عددها أكثر من 20 بالأماكن المخصصة لها، بجوار المناطق التى تتراكم بها الأمطار، خاصة بالقرب من منازل ومطالع الكبارى والأنفاق، لسرعة الوصول إلى المواقع، طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لموسم الأمطار.

"القاهرة" تستعد لموسم الأمطار بـ100 شفاط

وأشار «عبدالعال»، خلال مناقشة خطة المحافظة لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال اجتماعه الدورى، أمس، برؤساء الأحياء، بحضور نواب المحافظ الأربعة ورئيسى مجلسى شركات المياه والصرف الصحى، إلى التنسيق المستمر بين غرفة عمليات المحافظة وهيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الرى، لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كل الأحياء بكل جديد على مدار الساعة، للتحرك السريع عند الضرورة، تجنّباً لوقوع أزمات.

وشدّد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال صيانة وتطهير بالوعات الأمطار، البالغ عددها بالقاهرة نحو 20 ألف بالوعة، والتأكد من عملها بكفاءة بمعرفة لجان وأطقم العمل المكونة من غرفة عمليات المحافظة وهيئة الصرف الصحى وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وأجهزة الأحياء كلٌّ فى نطاقه.

فى سياق متصل، أعلنت المحافظات رفع حالة الاستعداد للقصوى لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة. ففى الوادى الجديد، أكد المهندس منصور إبراهيم سيد، عضو لجنة الإدارة العامة للأزمات والكوارث أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد للقصوى، تزامناً مع مراجعة مخرات السيول ومعدات التدخل ومهمات الإغاثة، وتدشين جسور حماية وإعاقة فى المواقع الأكثر عرضة لهطول السيول.

وقرر اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، تشكيل لجان متابعة فى كل مدينة لمتابعة الاستعدادات للسيول، ووجه شركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدات المحلية بمراجعة وتسليك جميع شنايش صرف الأمطار فى المدن، ومراجعة إصلاح وصيانة جميع المعدات المعطلة من سيارات وأجهزة داخل الوحدات المحلية استعداداً لموسم الأمطار.

"عصمت": إزالة أى عوائق أمام مياه الأمطار

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إن الجهات المعنية انتهت من تطهير مخرات السيول بمحافظة السويس، بواسطة لجنة فنية عاينت المجارى على الطبيعة، لإزالة أى عوائق أمام مياه الأمطار.