أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات داخل بنك ناصر الاجتماعى، لإصدار 700 ألف «بطاقة ميزة»، لعملاء البنك، مشيرة إلى أنها أول بطاقة وطنية مسبقة الدفع تخصص لتلقى مقابل الخدمات الحكومية.

وأضافت فى بيان لها، أن البنك أصدر سابقاً 500 ألف بطاقة من بطاقات «ميزة» للخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، موضحة أن إصدار البطاقة يهدف إلى توسيع قاعدة الشمول المالى، وامتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء الشراء والتعامل مع أى أداة تحصيل إلكترونى داخل مصر، مثل أى بطاقة بعلامة تجارية دولية، بالإضافة إلى زيادة عدد المتعاملين مع البنوك، ودمج الاقتصاد غير الرسمى مع الرسمى.

وأشارت إلى أن أول فئة مستهدفة فى منظومة بطاقات الدفع الوطنية هى أصحاب المعاشات، حيث ستتيح لهم الكثير من المزايا مثل الشراء بها من أى مكان بخلاف النظام الحالى الذى يسمح لهم بسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلى فقط.

"فاروق": صرف 59 مليون جنيه شهرياً لمستحقي النفقة

وأكد الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، أن البنك يضع التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، من خلال إطلاق عدد من الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، نظراً لأن التحول التكنولوجى ليس فقط أداة لضمان استمرارية الأعمال ورضاء العملاء، وإنما يعتبر أداة أساسية فى تحقيق الشمول المالى لضمان الوصول بشكل أسرع إلى العملاء من مختلف القنوات باختلاف الفئات بخلاف فروع البنك التقليدية. وأضاف «فاروق» أن البنك قام بتوقيع بروتوكولات تعاون مع شركات المحمول الأربع العاملة فى مصر لتقديم خدمة صرف النفقة بالمحمول. وأكد أنه يتم صرف 59 مليون جنيه شهرياً تقريباً لمستحقى النفقة من خلال نظام صندوق تأمين الأسرة التابع للبنك.