قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة المصرية مع حق سوريا في وحدة أراضيها ووحدة قواتها المسلحة وحق شعبها في استقلاله، وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال كلمته على هامش القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، وهذه رسالة واضحة للمحتل التركي الذي يحاول إعادة تاريخ أجداده باحتلاله للدول المجاورة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن مصر تعلن أنها ضد احتلال تركيا لسوريا، فمصر الدولة الكبيرة المحورية في المنطقة تعلن رفض أي احتلال لأي أرض عربية خاصة الأرض السورية، والأمن القومي العربي والأمن القومي المصري يرتبط ارتباط وثيق بأمن واستقرار سوريا.

وأوضح أن الجيش العربي الأول هو الجيش العربي السوري، ومصر تعلن اليوم وبالأمس أنها ضد أي اعتداء على الأراضي العربية السورية؛ لأن هناك مخطط يديره الرئيس التركي الأرعن لمحاولة اقتطاع الجزء الشمالي الشرقي من سوريا، تحت مدعاة منطقة آمنة، متسائلًا: "هل يقبل عربي أن يقوم المحتل التركي باحتلال أراضي عربية ونصفق له؟!، هذا ما تؤيده قطر وأبواقها الإعلامية (الجزيرة وإعلامي الإخوان)".

واعتبر الإعلامي، أن احتلال أردوغان لجزء من الأراضي السورية محاولة لابتزاز الدول الأوروبية لإعطائه الأموال والمساعدات، مناشدًا الجامعة العربية بالوقوف أمام مخطط الرئيس التركي لاحتلال سوريا، وإدانة واضحة لما يقوم به النظام التركي، وتحذيره من مغبة احتلال أراضي سوريا، معقبًا للدول العربية: "بلوا ريقنا بأي حاجة حتى تغريدة عن رفض احتلال تركيا لسوريا".