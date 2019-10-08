قال اللواء مصطفى كامل، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن عمليات القوات المسلحة المصرية النشطة كان لها الدور الأبرز لاستعاده قوة الجيش مرة أخرى عقب نكسة 1967.

وأضاف "كامل" خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدي البلد"، أن ما حدث بمعركة "رأس العش" أعاد التوازن داخل الجيش المصري، موضحا أن الكتيبة "43 صاعقة" استطاعت إيقاف تقدم العدو لمنطقة "رأس العش".

وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أنه في حال تمكن العدو من تجاوز تلك النقطة كان سيتمكن من الوصول إلى القاهرة، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تمكن بوضع رؤية استراتيجية "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة" وأخرى تقول: "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة".