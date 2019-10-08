التقطت عدسات "الوطن"، مقطع فيديو يرصد لحظة انهيار الفنانة إيمي طلعت زكريا أمام المستشفى بعد وفاة والدها الفنان الراحل طلعت زكريا.

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وحضرت الفنان أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، أمام المستشفى، فيما ظهرت إيمي طلعت زكريا في حالة انهيار شديد، كما تواجد الفنان أكرم حسني ودلال عبدالعزيز ونهال عنبر أمام المستشفى.

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وغيّب الموت الفنان طلعت زكريا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وقال منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، إن النقابة بدأت إنهاء إجراءات أوراق الدفن، ويشيّع جثمان الراحل من مسجد العمري بمنطقة العطارين بالإسكندرية غدا، حيث سيدفن في مسقط رأسه بها.

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وأضاف لـ"الوطن"، أن أسرة طلعت زكريا، ستستقبل العزاء في الفنان الراحل، بعد غد، الخميس، في مسجد الحامدية الشاذلية، عقب صلاة المغرب.

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وولد طلعت زكريا في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح اليوم إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرا.

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وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.