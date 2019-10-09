قال الفنان أمير صلاح الدين إن أغنية "يا برنس الليالي يا رمانة الميزان" التي غناها في فيلم 1000 مبروك، الذي أنتج عام 2009 ترجع إلى قبل ذلك بتسع سنوات.

وأضاف صلاح الدين، خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "dmc": "فكرة الأغنية جات أما كنت طالع من المسرح بلبس البروفا وأنا هدومي مش نضيفة عشان أشتري فول من العربية سنة 2000، فكان صاحب العربية مش بياخد باله من كل اللي واقفين إلا لو حد قاله كلمة مميزة، فسمعت واحد بيقول يا برنس الليالي ولقيت الراجل إداله فول على طول فقلتها أنا كمان وأخدت فول ومشيت".

وتابع: "بعد الواقعة دي بتسع سنين وإحنا في بروفا القراءة في فيلم 1000 مبروك قالولي ارتجل أغنية فغنيت يا برنس الليالي يا رمانة الميزان وبدأت أسترسل وأرتجل".

فيلم 1000 مبروك هو فيلم مصري من بطولة أحمد حلمي ومن إخراج أحمد جلال، وهو مستوحى من أسطورة إغريقية اسمها سيزيف، يدور الفيلم في إطار كوميدي فانتازي.