"ماخفتش الناس تكرهك بعد دور الضابط الإسرائيلي؟"، سؤال وجه إلى الفنان إياد نصار، حول دوره كضابط إسرائيلي في فيلم الممر، وذلك في مقطع فيديو عرضته قناة "CBC" على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، حيث ذكر أنه لا يستعجب من هذا السؤال وكان له رد فعل غريب حينما وُكل إليه هذا العمل، لأن الفنان عندما يقوم بتجسيد شخصية ما في عمل درامي يتعاطف مع الشخصية ويجد لها مبرر لما تقوم به.

وأضاف: "مكنش فيه حلول قدامي، أنا مقدرش أتعاطف مع الشخصية ولا أستطيع تبرير ما تتصرف به، رغم أن أي فنان كان يجب أن يتعاطف مع الشخصية من أجل أن يصدقه المشاهدين في هذا الدور، ولذلك كان الأمر صعب للغاية، لذلك حاول أن يفكر مثلهم".

ماخفتش الناس تكرهك بعد دور الضابط الإسرائيلي؟.. شوفوا رد المبدع #إياد_نصار#الممر pic.twitter.com/gXAg28rF4q — CBC Egypt (@CBCEgypt) October 7, 2019

وأوضح أنه استطاع تجسيد الشخصية من خلال قراءة أفكارهم وطريقة تعاملهم، حيث ظل يتابع الكثير من الأفلام وما قدمه الجانب الإسرائيلي، وكذلك العقيدة بالنسبة لهم، كي يستطيع أن يتحدث بلسانهم.