افتتح مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمس، فعاليات منتدى الإبداع العلمي والتكنولوجي بعنوان "كيف نصنع تراثًا عمرانيًا للأجيال القادمة؟"، وذلك بقاعة توفيق الحكيم.

وقال الدكتور محمد سعودي، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن التراث هو رصيد لقيمة وتاريخ الوطن؛ متسائلًا: "هل نملك القدرة على أن نترك للأجيال القادمة تراثاً يتشبثون به، حيث يتوالى الزمان ليصبح الحاضر ماضى لأجيال المستقبل؟".

ونوه "سعودي" بأن الدور الهندسي يأتي أهميته في الحفاظ على التراث والارتقاء بمستوى الأفكار التصميمية العمرانية والمعمارية ودراسات هندسة القيمة والبحث العلمي الدائم لمستحدثات العصر الرقمي في صناعة العمران.

فيما تناولت فعاليات المنتدى مناقشة تحليلية وسبل تطبيقية حول صناعة الأبنية التراثية، والتطرق إلى المعالم التراثية الموجودة في عدد من شوارع الإسكندرية.