"أوقاف الإسكندرية" تنظم 55 احتفالية لإحياء الذكرى الـ46 لـ"نصر أكتوبر"

انتهت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، مساء أمس، من تنظيم نحو 55 احتفالية وقافلة دينية في إطار الاحتفالات لإحياء الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة، إنه من أهم الدروس التي تعلمها الشعب من حرب أكتوبر هو الأخذ بأسباب النصر والتمكين، فإن الجيش المصري ضرب أروع الأمثال، كما قال الله عزوجل "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ"، فكان الجنود يبذلون قصار جهدهم في التدريبات ويحاولون جمع ما يستطيعون من السلاح والعتاد ويتدربون عليه ثم باغتوا العدو وأخذوه على حين غفلة حينما ابتدأوه بضربة جوية مفاجئة قوضت أركانه وهدمت بنيانه فكتب الله لهم النصر.

وأوضح "عبدالبصير"، أن للتأهيل المعنوي دورا كبيرا في شحذ الهمم ورفع الروح المعنوية التي هي أعظم أسباب النصر وكان لعلماء الأزهر الشريف والأوقاف دور في هذا الباب؛ مردفا: "إنهم كانوا يخرجون إلى الجبهة ليشدوا من أزر المقاتلين ويذكروهم بجزاء المجاهدين عند الله عزوجل فكان لذلك أكبر الأثر في انتصار الجيش المصري على العدو المحتل مع التفاوت الشديد في السلاح والعتاد وتفوق العدو في التسليح".

وعلى صعيد آخر، انتهت أوقاف الإسكندرية، من توزيع نحو ٤ أطنان من اللحوم الطازج على الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار خطة المديرية التي وضعتها لتوزيع اللحوم على الأسر المستحقة.