يحدث اليوم: وفد من كوريا الجنوبية يزور القاهرة لبحث التعاون الاقتصادي

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، مقررة، اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي..

وفد رفيع المستوى من كوريا الجنوبية يزورالقاهرة لبحث التعاون الاقتصادي

يزور وفد رفيع المستوى من كوريا الجنوبية القاهرة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

استكمال محاكمة المتهمين في قضية "فض اعتصام رابعة"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 37 متهمَا في قضية فض اعتصام رابعة.

حضور رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والري جلسة مجلس النواب

يحضر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الخارجية ووزير الموارد المائية والري جلسة مجلس النواب صباحا لإلقاء بيان هام.

وزارة التربية والتعليم تدشن البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف للمدرسين والإداريين والعمال

تدشن وزارة التربية والتعليم البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف للمدرسين والإداريين والعمال، 120 ألف معلم وإداري وعمال بعقود مؤقتة لمدة عام، في جميع التخصصات والمديريات التعليمية في الثانية عشر ظهرا.

انعقاد مؤتمر الدلتا الدولي السنوي للأمراض الصدرية والدرن

يعقد بجامعة الزقازيق مؤتمر الدلتا الدولي السنوي للأمراض الصدرية والدرن والذي تنظمه كلية الطب بالتنسيق مع الجمعية المصرية لأمراض الصدر والدرن تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ورئيس جامعة الزقازيق الدكتور عثمان شعلان وعميد كلية الطب الدكتور عبد السلام عيد.

عرض أوبريت "الجزيرة الخضراء" على مسرح بانوراما حرب أكتوبر

يستقبل مسرح بانوراما حرب أكتوبر أوبريت "الجزيرة الخضراء" للمخرج محمد زكي وذلك في إطار الاحتفالات المصرية بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة ، في تمام السابعة والنصف مساء.

مركز الثقافة السينمائية يقيم احتفالية "نصر أكتوبر المجيد"

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، احتفالية بعنوان "نصر أكتوبر المجيد" وذلك في تمام الساعة السادسة مساء؛ في إطار الفعاليات التي تقيمها وزارة الثقافة، احتفالا بنصر أكتوبر المجيد، وتحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال.

حفل توزيع جوائز مسابقة الرسم على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

يستضيف مسرح سيد درويش بالإسكندرية حفل توزيع جوائز مسابقة الرسم بعنوان "لمحات من الهند" وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.

أمسية فنية لرباعي الساكسفون الكوري على المسرح المكشوف بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، في إطار خطتها لتقديم ألوان فنية من مختلف أنحاء العالم، أمسية فنية لرباعي الساكسفون الكوري، على المسرح المكشوف بالأوبرا وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء.

عرض فيلم "عيد ميلاد" على مسرح دار أوبرا دمنهور

تعرض دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، وبالتعاون مع المركز القومي للسينما، الفيلم الروائي "عيد ميلاد"، ضمن عروض نادي السينما التي تعرض على مسرح دار أوبرا دمنهور وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.