عاجل.. سكاي نيوز: تركيا تغزو الأراضي السورية بعد قليل

ذكر أحد مساعدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن القوات التركية ستعبر مع قوات الجيش السوري الحر "المعادي للجيش الوطني السوري" الحدود التركية نحو الشمال السوري بعد قليل، وفقا لما أوردته سكاي نيوز في نبأ عاجل.

وقال مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، إن الجيش التركي سيعبر مع الجيش السوري الحر الحدود مع سوريا "بعد قليل"، وذلك مع بدء تركيا عملية عسكرية بالمنطقة لاستهداف قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأضاف ألتون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في ساعة مبكرة الأربعاء إنه على المقاتلين الأكراد هناك أن يحولوا ولاءاتهم وإلا اضطرت تركيا "لمنعهم من تعطيل" مساعيها في التصدي لمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.

ودفعت تركيا بتعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة الحدودية مع سوريا وذلك استعدادا لعملية عسكرية وشيكة قالت أنقرة إنها ستشنها ضد قوات سوريا الديمقراطية، المتمركزة شرقي سوريا، وأفادت تقارير صحفية بقيام عناصر من الاستخبارات التركية بتفقد المنطقة الحدودية استعدادا للعملية مع استمرار الدفع بالآليات العسكرية والعربات المدرعة المحملة بالجنود.

وكان الجيش التركي شن الإثنين والثلاثاء، سلسلة غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وبحسب الوزارة فإن سلاح الجو التركي نفذ غارات مساء الإثنين وليل الإثنين إلى الثلاثاء، أدت لمقتل "12 إرهابيا انفصاليا"، وهي العبارة التي تستخدمها سلطات أنقرة لتوصيف عناصر حزب العمال الكردستاني.