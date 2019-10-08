أخبار متفوتاكش.. شبورة مائية وأمطار وظهور أماني شقيقة الطفلة جنة

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

فصل وتعيين وزيادة دخل المعلمين.. تفاصيل يوم حافل في "التربية والتعليم"

يوم حافل داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شهدت خلاله إصدار العديد من القرارات الخاصة بالمعلمين، من تقديم خدمات لهم تهدف للتواصل معهم، لتوفير طرق لزيادة دخلهم داخل المدارس وتخفيف العبء عنهم، وتدريب المتطوعين، وصولًا لإقصاء وفصل المعلمين المنتمين للجماعة الإرهابية.

"الوطن" تطلق حملة لمكافحة العنف ضد الصغار.. وتستقبل الشكاوى والمشكلات

بعد تزايد جرائم العنف ضد الأطفال، والتي راح ضحيتها كثيرون آخرهم الطفلة "جنة"، وتشرد شقيقتها "أماني"، قررت "الوطن" إيمانًا منها بأهمية دور الإعلام في تنمية المجتمع، إطلاق حملة باسم "لا لتدمير أطفالنا" تستهدف مكافحة العنف ضد الأطفال، والكشف عن تأثيراته المدمرة على الصحة النفسية، وكيف يمكن أن يساهم هذا السلوك المشين في خلق جيل مشوه يعاني من الاضطرابات النفسية والأمراض العصبية، من خلال قصص وحكايات إنسانية، تُنشر تباعًا، أبطالها أطفال واجهوا درجات مختلفة من العنف بجميع صوره، يحكون تجاربهم ويروون مواقف شهدوا عليها وعاشوها، أفقدتهم براءتهم وطفولتهم.

عاجل.. ظهور الطفلة أماني شقيقة جنة في المنصورة بعد اختفاء 8 أيام

ظهرت الطفلة أماني محمد سمير، ووالدها، اليوم في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بعد 8 أيام من الاختفاء.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة مائية صباحا وسقوط أمطار

تستعرض "الوطن" توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الثلاثاء، معتدل على السواحل الشرقية الأربعاء والخميس، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

السيسي يستقبل رئيس "إيفاد": نتطلع لتحويل مصر لمركز إقليمي للتنمية الزراعية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، "جيلبرت أونجبو"، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إضافة إلى عدد من كبار مسؤولي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

مدبولي يكلف بحصر احتياجات مشروعات الصحة وزيادة قدرات الأطباء

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزارة الصحة والسكان بتقديم تقرير شامل بالاحتياجات المالية للوزارة طبقا للأولويات، على أن يكون مقرونا بتوقيتات زمنية محددة، والتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات الوزارة.

المركزي: 1.6 تريليون جنيه ارتفاعا في أصول البنوك منذ الإصلاح الاقتصادي

كشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي أصول البنوك بنحو 1.6 تريليون جنيه منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، وذلك نتيجة لنشاط القطاع المصرفي المصري.

في عملية "الممر" الحقيقية.. ابن "أبو منونة" يروي لـ"الوطن" دور والده بمعسكر العدو

"اطلع ما تسير جبان إحنا ودنا نحميك".. جملة قالها "أبو منونة" للصحفي إحسان، بأحداث مواجهة العدو الإسرائيلي ضمن أحداث العمل السينمائي "الممر" الذي سلط الضوء على العديد من الشخصيات الحقيقية بينهم المجاهد "عودة حسن عودة أبو منونة"، من أبناء سيناء، بحسب ما قال نجله "حسين أبو منونة" خلال حديثه مع "الوطن".

فيديو.. "الإفتاء": لا يجوز للزوج التحكم في مال زوجته

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للزوج أن يتحكم في مال زوجته.

وفاة لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق عبدالله الشريدة

توفي لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق، عبد الله الشريدة، عن عمر ناهز نحو 50 عاما، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية.