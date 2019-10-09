خرج، منذ قليل، جثمان الراحل الفنان طلعت زكريا، من مستشفى "بدران" بالدقي، وذلك للصلاة عليه بمسجد "العمري" بالإسكندرية، ودفنه بمسقط رأسه في الإسكندرية.

وحضر خروج الجثمان الفنان أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد والفنانة نهال عنبر، كما ظهرت "إيمي" نجلة الفنان الراحل في حالة انهيار تام؛ لحظة خروج جثمانه من المستشفى.

وغيّب الموت الفنان طلعت زكريا أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 59 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وقال منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، إن النقابة بدأت إنهاء إجراءات أوراق الدفن، ويشيّع جثمان الراحل من مسجد العمري بمنطقة العطارين بالإسكندرية غدا، حيث سيدفن في مسقط رأسه بها.

وأضاف لـ"الوطن" أن أسرة طلعت زكريا، ستستقبل العزاء في الفنان الراحل، بعد غد، الخميس، في مسجد الحامدية الشاذلية، عقب صلاة المغرب.

وولد طلعت زكريا في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفى سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل أن يتم نقله صباح اليوم إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.