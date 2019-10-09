إلى جانب التمثيل.. أعمال فنية كتبها الفنان طلعت زكريا

طلعت زكريا واحد من فناني الكوميديا الذين حققوا نجاحا كبيرا وارتبطت أعمالهم بالجمهور العربي نظرا لما يتمتع به من موهبة حقيقية وخفة ظل، وبالرغم من تقديمه للعديد من الأعمال الفنية وتجسيده للعديد من الشخصيات بشكل كوميدي، إلا أن نجاح طلعت زكريا لم يكن على مستوى التمثيل فقط.

فخلال مشواره الفني الذي بدأه في ثمانينيات القرن الماضي، قدم طلعت زكريا عددا من الأعمال الفنية التي قام بتأليفها وكتابتها، كانت بداية تلك الأعمال عام 1995 مع النجم الكوميدي الكبير سمير غانم في السهرة التليفزيونية "شحتوت في بيروت" وقام بتأليفها الفنان طلعت زكريا ومن إخراج وائل عبد الله.

وفي عام 1997 كتب الفنان طلعت زكريا المسلسل التليفزيوني "مستر شو" من بطولة أحمد بدير وهالة فاخر، وفي عام 1998 يتعاون مرة أخرى مع الفنان سمير غانم في السهرة التليفزيونية، وشارك فيها بالتمثيل أيضا مع صابرين، أميرة فتحي ومصطفى رزق، ومن إخراج وائل حسن.

في عام 2005 وبعد انقطاع لسنوات يعود طلعت زكريا للكتابة مرة أخرة ويقدم مسرحية "خلوصي حارسي خصوصي" من بطولة سمير غانم ومحمد محمود وسيد جبر ومن إخراج محمود أبو جليلة.

وكان للفنان طلعت زكريا تجربة وحيدة مع الكتابة للسينما في عام 2011 كتب القصة والسيناريو والحوار لفيلم "الفيل في المنديل" الذي قام ببطولته ومن إخراج أحمد البدري.

وكان آخر الأعمال التي قام بتأليفها مسلسل "عائلة حاحا" والذي لم يتم عرضه حتى الآن ومن إخراج رائد لبيب.

ورحل عن دنيانا الفنان طلعت زكريا أمس عن عمر ناهز 58 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.