ينظم مؤتمر صحفي للإعلان عن موافقة وزارة الصحة على إعادة طرح عقار "الكابرس بلس" في الأسواق المصرية، مساء الجمعة القادم، بعد تضرر عدد كبير من مرضى ارتفاع ضغط الدم من غيابه الفترة الأخيرة.

ويشارك في المؤتمر، عدد من كبار أساتذة وأطباء القلب والباطنة، منهم الدكتور محسن إبراهيم، أستاذ القلب بجامعة القاهرة ورئيس جمعية الضغط المصرية، والدكتور مجدي عبد الحميد، أستاذ القلب بجامعة القاهرة ورئيس جمعية القلب المصرية، والدكتور حسام قنديل، أستاذ القلب بجامعة القاهرة، والدكتور عادل الأتربي، أستاذ القلب بجامعة عين شمس، والدكتور رمزي المواردي، أستاذ القلب بجامعة عين شمس، والدكتور محمود حسنين، أستاذ القلب بجامعة الأسكندرية، والدكتور إيهاب الحفني، أستاذ القلب بجامعة الأزهر، والدكتور ياسر حُزين، أستاذ القلب بجامعة عين شمس، والدكتور سعيد خالد، أستاذ القلب بجامعة عين شمس، والدكتور أسامة عبد العظيم، أستاذ الكلى بجامعة القاهرة، والدكتور أمين رشدي، أستاذ الكلى بجامعة القاهرة، والدكتور حسين الفيشاوي، أستاذ الكلى بجامعة القاهرة، والدكتور محمد صبحي أستاذ القلب بجامعة الإسكندرية.

كانت إحدى الشركات الدوائية الخاصة قد قامت باستبدال مصدر مادة "فالسارتان" في عقار "الكابرس بلس"، للتأكد من خلوه من أي شوائب وهو ما أكدته نتائج تحاليل وزارة الصحة وهيئة الرقابة على الأدوية.