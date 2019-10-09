أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، أن البحث العلمي في أي مجتمع من الأسباب الأساسية والهامة للتقدم والتنمية، لما له من مشاركة فعالة في التنمية بجميع جوانبها المختلفة الاقتصادية والصناعية والزراعية، كما أنه يساعد على إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها القطاعات الإنتاجية، ويساهم في تحسين الأداء وزيادة الإنتاج والحصول على جودة عالية للمنتجات والخدمات، وقال إن الجامعات تعتبر معقلاً للعمل والبحث العلمي، فهي التي تربط العلم بالمجتمع وتنسق الجهود العلمية بهدف تقدم المعرفة الإنسانية من جهة، ولجعل العلم في تنمية المجتمع ونهضته من جهة أخرى، فتقوم الجامعات بدور هام في تنمية المعرفة وتطويرها من خلال ما تقدم من بحوث تتناول مشكلات المجتمع المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمته فى الدورة التدريبية بعنوان "طرق وأساليب البحث العلمي"، بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، اليوم، وذلك ضمن برنامج الخطة التدريبية لشهر أكتوبر الجاري، والتى تهدف إلى إكساب المشاركين معارف ومهارات واتجاهات إيجابية في أساليب البحث العلمي.

وأضاف عبيد، أن ما تصل إليه هذه البحوث من حلول علمية في مختلف التخصصات، وميادين المعرفة المختلفة، يهدف تطوير المجتمع والنهوض به إلى مستوى تكنولوجي واقتصادي وصحي وثقافي واجتماعي أفضل، كما أن الطاقة الكامنة في البحث العلمي الجامعي لو أحسن استخدامها فإنها قادرة على إحداث ثورة تغيير نحو التقدم والرفاهية، وهما هدفا أي خطط للتنمية سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية.

وأوضح أن نتائج البحوث العلمية قادرة على تنفيذ أهداف خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتقويم الحلول العلمية التي تحقق أهداف هذه الخطط بكفاءة وفاعلية، ولقد قامت الجامعات في الدول المتقدمة بإنشاء المراكز البحثية المتخصصة والمختبرات الوطنية ذات الأهداف المحددة وفقاً لتوجهاتها لتمثل بيت الخبرة الجامعي الذي يستمد منه صانعوا القرار معلوماتهم لحل المشكلات .

جدير بالذكر أن عدد المتدربين ٢٤ متدربا ما بين مدرس مساعد ومعيدين ودراسات عليا ماجستير ودكتوراة من كليات الطب البيطري والعلوم والصيدلة والتمريض والزراعة والتربية للطفولة المبكرة.