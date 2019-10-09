قدم رئيس نيجيريا، محمد بخاري، الذي أعيد انتخابه في فبراير الماضي، اقتراحا لميزانية قياسية للعام المالي الجديد عام 2020 إلى البرلمان وذلك في سياق اقتصادي لا يزال صعبا للدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وذكر راديو "أفريقيا 1"، اليوم، أن الرئيس بخاري قدم ميزانية تاريخية بقيمة 33.8 مليار دولار "30.8 مليار يورو" بزيادة عن ميزانية عام 2019، مضيفا أنه تم حساب هذه الميزانية على أساس إنتاج 2.18 مليون برميل من النفط يوميا مقابل 1.86 مليون برميل اليوم" بسعر 57 دولارا للبرميل.

واوضح الراديو، أن هذه الميزانية سيتم التصديق عليها من قبل البرلمان النيجيري والتي ستسغرق عدة أشهر، مشيرا إلى أن الرئيس بخاري أقر أمس الثلاثاء أمام أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ أن البيئة الاقتصادية في البلاد لا تزال صعبة.

جدير بالذكر، أنه تم التصديق على الميزانية في شهر يونيو عام 2018 وفي شهر مايو الماضي عام 2019، وكان قد تم إعادة انتخاب الرئيس بخاري في فبراير الماضي لولاية ثانية والذي يتولى السلطة منذ عام 2015، كما تعهد بزيادة النمو والذي لا يزال يبلغ نحو 2% في النصف الأول من عام 2019.