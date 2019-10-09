قال وزير الخارجية، إن قضية سد النهضة قضية حياة ووجود، كما أنها من قضايا الأمن القومي، التي لا يمكن التغاضي عنها.

وأضاف شكري أن تشغيل سد النهضة من دون التوافق مع دول الجوار أمر مرفوض، ويعد انتهاكا صارخا للمادة العاشرة من اتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا، موضحا خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، وحضور رئيس الوزراء، خطورة الموقف الإثيوبي الأحادي، والتنصل من كل الاتفاقات السابقة والاجتماعات التي تمت على مستوى القمة الثلاثية بين الرؤساء الثلاثة لـ"مصر والسودان وإثيوبيا"، أو على مستوى وزراء الخارجية والري.

ودعا وزير الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته أمام تلك الأزمة، وتفعيل لمادة العاشرة من إتفاق المبادئ، مشددا على أهمية تضافر الأشقاء في دولة السودان مع مصر في ملف سد النهضة، نظرًا لأن مصر والسودان يربطهما المسار والمصير.

وأكد أن مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب هما الأكثر تأثرا من بناء سد النهضة، لا سيما أن الدولتين تربطهما المصالح المشتركة، وهو ما يتطلب الحفاظ على حقوق الشعبين، مشيرا أن مضي إثيوبيا قدمًا في ملء وتشغيل سد النهضة دون الاتفاق مع دولتي المصب أمر مرفوض تمامًا، ويعد انتهاكا صريحًا لاتفاقية إعلان المبادئ، محذرًا من أن السد يوثر على الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أنه جرى دعوة المجتمع الدولي للتوسط من أجل وضع حل لهذه الأزمة، وكشف وزير الخارجية عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف باتخاذ ما يلزم على الصعيد السياسي، ووفقا لمحددات القانون الدولي للحفاظ على حقوق مصر المائية، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة المختلفة بدأت بدوها في التواصل مع الشركاء الدوليين للمعاونة في تجاوز الوضع القائم، بما يساهم في حق أثيوبيا في توليد الطاقة من السد، وبما لا يؤثر على أمن مصر المائي في ذات السياق.