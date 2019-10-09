أعلن مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، تدشين مشروع محو أمية العاملين بجامعة عين شمس، تحت شعار "مؤسسة بلا أمية"، برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و إشراف عام سمير عبد الناصر الأمين للجامعة و سهيل حمزة أمين عام مساعد القطاع لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور اسلام سعيد مدير مركز تعليم الكبار، أن الهدف من المشروع هو مواجهة مشكلة الأمية ومنع الارتداد إليها من ناحية أخرى وذلك من خلال عمل حصر لكل من لا يجيد القراءة والكتابة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها ووحداتها، على أن يتم التدريس لهم في أماكن عملهم بالتنسيق مع جهات العمل الخاصة بهم.