محللة سياسية: قرار ترامب بسحب قواته من سوريا تنفيذ لوعوده الانتخابية

استنكرت هديل عويس، محللة سياسية من واشنطن، العدوان العسكري التركي على شمال شرق سوريا، موضحة أن انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية من شمال سوريا كان أمرا غير متوقع، لأن المؤسسات الأمريكية والمسؤولين هناك وكذلك أعضاء من داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكدوا أن تنظيم داعش الإرهابي لم ينته في سوريًا، والوضع حاليا أصبح خطيرا للغاية.

وأضافت "عويس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن قرار ترامب بسحب قواته من شمال سوريا جاء لتنفيذ وعده الانتخابي بسحب هذا القوات، وذلك قبل عام من الانتخابات القادمة في أمريكا، موضحًا أن 90 عضوًا داخل الكونجرس الأمريكي رفضوا هذا القرار، واعتبروه ضوء أخضر أمريكي من أجل توغل تركيا في شمال سوريا.

وأشارت إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي يجهز حاليا عقوبات أمريكية قاسية على تركيا، ولكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يُغطي على مشاكله الداخلية بالحرب في شمال سوريا، وهو الآن يواجه تدهور شعبيته، حيث إن شعبيته الآن في أضعف أوقاتها منذ توليه حكم تركيا.