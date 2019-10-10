عرض الإعلامي نشأت الديهي، صورا لعدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي داخل السجون في شمال سوريا، ويبلغ عددهم 10 آلاف إرهابي، موضحًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعيد كتابة شهادة ميلاد جديدة للدواعش الموجودين في السجون السورية، وتعهد لترامب بحماية هؤلاء العناصر الإرهابية وعدم توجههم لأوروبا.

الديهي يتهم أردوغان بتوطين داعش في سوريا

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوصى أردوغان بحماية الدواعش المتواجدين في السجون السورية وعدم التفريط فيهم، مضيفًا: "هؤلاء الدواعش سيتم الإفراج عنهم اليوم بمعرفة أردوغان، بعد تخلصه من الأكراد حراس السجون التي بها هؤلاء الدواعش، لإخراجهم ليبتز بهم العالم".

وتابع: "العالم يرتكب خطيئة بوضع القنابل في يد شخص موتور، وهو يمارس أخطر رذيلة سياسية بتهديده للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة، القوة والبلطجة لها الكلمة العليا، وأردوغان أكبر بلطجي في هذا الزمان يحتل الدول باسم الدين، تسقط جميع المؤسسات الصامتة على احتلال أراضي عربية، وحالة الانبطاح العربية أمام نهب الأراضي السورية".

وأشار إلى أن هناك حالة نزوح جماعي من شمال سوريا لبلاد الله الواسعة، وهذا ما كان يريده أردوغان لابتزاز الدول الأوروبية، مشددًا أن ما يحدث فاضح وكاشف لسياسات تركية الغازية التوسعية، متساءلًا: "ألم يكن أولى بالجيش التركي الذي يرفع راية الدين والإسلام أن يحرر القدس المحتلة!، وأن يذهب بجيشه لتحرير المسجد الأقصى الأسير، ولماذا لم يطلق الجيش التركي رصاصة واحدة ضد الإسرائيلي المحتل!".