قال بشير عبد الفتاح، الخبير بالشؤون الدولية، إن المجتمع الدولي لا يّقتنع بفكرة أن التوغل التركي العسكري في شمال شرق سوريا يهدف إلى توطين اللاجئين السوريين في منطقة آمنة، حيث الجميع يعلم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتاجر دائما بملف اللاجئين ويستغله لابتزاز الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر النهاردة"، على التليفزيون المصري.

وأضاف "عبدالفتاح"، أن الهدف الحقيقي من العملية هي محاربة الأكراد لمنع أي حركات انفصالية داخل تركيا، مؤكدًا أن أردوغان قدم الكثير من التنازلات لإغراء أمريكا للقيام بهذه العملية، أهمها عدم تشغيل منظومة إس 40 الروسية، وِشراء طائرات إف 35، وشراء منظومة دفاع أمريكية بديلة لمنظومة الروسية.

وأشار الخبير بالشؤون الدولية إلى أن تركيا عضو في حلف الناتو والولايات المتحدة لا تريد أن تخسر تركيا، خاصة أنها دولة مهمة لأمريكا، ولكن تعمل واشنطن حاليا على تحجيم أطماع تركيا.