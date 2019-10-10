كشف الفنان محمد جمعة كواليس مشاركته في فيلم "الممر" وذلك خلال لقائه مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، تقديم وائل الإبراشي وخلود زهران.

وقال جمعة إنه كان قلقًا من طريقة تأديته للدور، نظرًا لأن البعض قدم شخصية السيناوي بشكل غير مقبول، مشددًا على أهمية دور أبناء سيناء باعتبارها بوابة مصر الوحيدة.

محمد جمعة:استغرقت 6 أشهر لإتقان اللهجة السيناوية

وأثنى "جمعة" على أهالي سيناء والذين عايشوا الحروب التي خاضتها مصر ولم يتنصلوا من مصريتهم يومًا ولم يتركوا أرضهم، مشيرًا إلى أن هناك مؤامرة للإيقاع بين أهالي سيناء وباقي الشعب المصري عن طريق الوقيعة بينهم.

وتابع: "الممر مش فيلم بس لكن الممر وثيقة تاريخية مهمة جدًا"، مشيرًا إلى أن الفيلم سجل بطولة المواطن السيناوي ودعمه للجيش المصري.

وأوضح جمعة أنه استعان بمصحح لهجة سيناوي من مدينة العريش "كنا قاعدين مع بعض 6 شهور وكنا على تواصل دائم وكنت بسمع منه جرس اللهجة وبتتقال إزاي".