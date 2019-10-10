قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مشكلة الطالب مع منظومة الامتحانات الجديدة هي برمجة الطالب على طريقة غير صحيحة للتعلم.

وأضاف شوقي، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، أن الطلاب برمجوا على الطريقة القديمة، مشيرا إلى أن التغيير بالنسبة لهم في جزء واحد وهو طبيعة السؤال وهو جديد بالنسبة لهم، مؤكدا أن الأسئلة من المنهج وليست من خارجه.

وتابع: "كل ما في الأمر إننا بنشوف هل هو فهم الموضوع ولا لأ، أنا مش جاي أسألك حفظت حاجة ولا لأ، وبالنسبة لي دي صدمة وبنحاول نعالج الخلل من أولى ثانوي لحد انتهاء سنوات المرحلة".

وأوضح الوزير: "عشان كدا بندرب مدرسي أولى وتانية ثانوي على استهداف الفهم وليس الحفظ مثل الكُتاب، هنستثمر فيهم السنوات الثلاث دول، ويرتفع مستواهم التدريجي ويقاس آخر الخط وليس في الجولة الأولى".

وعرض شوقي ما أسماه الإطار العام للمناهج، "دي الرسمة اللي هنفصل عليها المناهج"، مشيرا إلى أن الـ50 سنة الماضية وضعت المناهج دون إطار.