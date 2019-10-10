أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن هناك عددا من الدول أعلنت تأييدها لدعوة مصر إلى عقد اجتماع عاجل بالجامعة العربية، لبحث العدوان التركي على سوريا.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن الاجتماع سيعقد على مستوى وزراء الخارجية السبت المقبل مضيفًا: "متوقع أن يكون هناك إدانة ورفض جماعي للعدوان التركي على سوريا، لإيصال رسالة للعالم بأنه بالرغم من وجود موقف للبعض تجاه الوضع السياسي السوري، فإن العرب سيتضامنون رفضا للاعتداء على السيادة السورية".

وأكد زكي أن تركيا استغلت الأوضاع في سوريا، واعتدت عليها بدون وجه حق، مشيرًا إلى أن سوريا تنتمي إلى العالم العربي، ولن يتركوها وحيدة بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية.

وأشار الأمين المساعد للجامعة العربية إلى أن تعقيد الأوضاع في سوريا أوصلنا إلى النقطة البائسة التي نحن عليها الآن، مشددًا على أن العرب لن يتركوا سوريا وحدها لمواجهة الأمر.