قال الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، إنَّ القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان عُقدت في وقت حرج للغاية؛ نظرًا للممارسات العدائية لتركيا على سيادة الأراضي القبرصية بشرق البحر المتوسط .

وأضاف "سلامة"، خلال لقاء له عبر برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنَّ مصر منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، كانت تلعب دورًا كبيرًا في مساندة قبرص واليونان ضد "البلطجة التركية" وانتهاكها للحقوق الدولية لقبرص.

جمال سلامة: مصر تساند قبرص واليونان ضد تركيا منذ أيام عبدالناصر

وتابع أنَّ القمة الثلاثية اكتسبت أهمية خاصة في ضوء التطورات التي شهدتها منطقة شرق المتوسط على مدار الفترة الماضية، فضلًا عن البناء على ما اتفق عليه فى القمم السابقة؛ إزاء تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي بين الدول الثلاثة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس إلى أنَّ قضايا الأمن والإرهاب أخذت حيزًا مهمًا في مباحثات القمة، مبينًا أنَّ مصر لديها القدرة على إمداد قبرص بكل ما تحتاجه لمواجهة ما تقوم به تركيا وذلك حسب ما تراه القيادة السياسية.