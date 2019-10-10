ارتفعت أسعار الذهب في بداية تعاملاتها اليوم الخميس 10 أكتوبر 3 جنيهات، وترصد الوطن متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب دون مصنعية، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 784 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الذهب عيار 21 نحو 687 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 588 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم 5 آلاف و479 جنيهًا.

سعر الأوقية عالميًا

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًا في بداية تعاملات اليوم نحو 1508 دولارات.