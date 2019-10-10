تصدر بعد قليل، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على الهواري، الحكم على سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية سابقا، وشريكتها "موظفة بشركة طيران"، في اتهامهما بغسل الأموال بما قيمته 500 ألف جنيه.

ونفت "الخولي" في الجلسة الماضية ارتكابها الجريمة وقالت للمحكمة من داخل قفص الاتهام: "والله معملتش حاجة"، فيما سردت النيابة العامة تفاصيل ارتكابها الجريمة وشريكتها، بينما طلب دفاعها إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية للاختصاص.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، ارتكاب المتهمتين جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت الخولي الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وأشارت تحقيقات طاهر سبالة، وكيل أول النيابة، وتحريات الرقابة الإدارية، أن نائب محافظ الإسكندرية سابقًا قامت بالحصول على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار، وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلًا للخولي للتصرف في الأموال.