كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أنّ التقارير والإحصائيات الرسمية للحكومة سجّلت انخفاضا جديدا في أسعار السلع الغذائية الرئيسية في سبتمبر الماضي مقارنة بأغسطس السابق له.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي يعقد حاليا في مقر مجلس الوزراء إنّ أسعار الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية انخفضت خلال شهر سبتمبر أكثر من 2% مقارنة بشهر أغسطس، مرجعا السبب إلى نجاح خطة الدولة لتوفير السلع والمنتجات للمواطن المصري، مؤكدا: "ده بيسمع في أسعار المنتجات".

وأوضح رئيس الوزراء أنّ متوسط معدل التضخم سجل في شهر سبتمبر الماضي 4.3%، بعد أن كان 6.7% في شهر أغسطس السابق له.