قرر زياد الباسل، مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس عجوز 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاصطحابها طفلة للتسول بغرض التسول في شبرا الخيمة، وتبين من مناظرة النيابة العامة أن الطفلة بها آثار حروق في يدها وظهرها وأماكن حساسة من جسدها، وحالتها الصحية سيئة.

وأفادت المتهمة، خلال تحقيقات النيابة، بأنها لم تختطف الطفلة، وأن والداها أعطوها لها منذ شهرين لتربيتها، وتركوها لديها.

تلقى المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، بلاغا من بعض المواطنين يفيد بعثورهم على طفلة عليها علامات تعذيب بالكي بالنار، تصطحبها متسولة في شوارع شبرا الخيمة للتسول بها، واستعطاف المارة، فأوقفوها وأخذ الطفلة منها واصطحبها للقسم.

أخطر اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث قاده العقيد أحمد الخولى رئيس فرع البحث الجنائي، وبسؤال المتهمة أقرت أن والدا الطفلة تركوها لديها، وتكثف أجهزة الأمن للوصول لأهل الطفل وكشف ملابسات الواقعة.