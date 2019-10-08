لقيت طفلة مصرعها عقب اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الشارع بقرية الوقدة مركز المراغة بسوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، بوجود حادث تصادم بناحية الوقدة الشرقية، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة "عثمان.ح.أ" 36 عاما سائق ويقيم دائرة مركز جهينة، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالطفلة "روعه.ث.ع" 7 سنوات وتقيم دائرة المركز حال عبورها الطريق مما أدى لوفاتها.

وبسؤال قائد السيارة ووالد المتوفاة "ثروت.ع.أ" 47 عاما نقاش ويقيم بذات الناحية، قررا بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية، جرى رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة، ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة "كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ" ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.