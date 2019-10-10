قال المهندس عادل زيدان، رئيس اللجنة الاقتصادية بنقابة الفلاحين، ورئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، إن مصر دولة زراعية من الدرجة الأولى، حيث إن أساس الحياة بها قائم على الزراعة، مضيفًا: "أجدادنا استقروا على نهر النيل بجوار المياه من أجل الزراعة، ولهذا تُعد الزراعة عاملا أساسيا في حياة أي مصري".

وأضاف خلال حواره في برنامج "بيوتنا"، مع الإعلامية علا شوشة ، على شاشة "صدى البلد"، أن الزراعة أساس المجتمعات العمرانية والصناعية والتجارية أيضًا، كما أن الدولة المصرية كان لها توجهات بخروج المصريين من الوادي الضيق إلى آفاق الوادي الأكثر اتساعًا، لذلك تعمل الدولة المصرية على بناء 14 مدينة جديدة، فضلًا عن استصلاح لمليون ونصف فدان، لذلك هناك ربط بين الاستثمار العقاري والزراعي.

وأشار رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، إلى أن المجتمعات الريفية الجديدة الخاصة بمليون ونصف فدان الهدف منها زيادة نسبة الزراعة في مصر ومن ناحية أخرى تلتهم الزيادة السكانية في القرى، كما أن هدف القيادة السياسية من مشروع المليون ونصف فدان وهو إقامة قرى في الظهير الصحراوي الجديد.