قال الفنان أحمد عز، إن التحضيرات لفيلم "الممر" كانت قوية جدًا، حيث إن فريق عمل الفيلم جسدوا أدوار ضباط وجنود وتم تدريبهم في أحدى الأماكن العسكرية، موجهًا الشكر والتقدير لإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، وكذلك الضباط في فرق الصاعقة الذين تولوا تدريب فريق العمل، " لهم كل الشكر والفضل إنهم طلعونا بالشكل ده".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC": "أول ما لبسنا اللبس العسكري بقينا ضباط بالضبط، في أسلوبنا وفي كلامنا، الذخيرة اللي استخدمت في الفيلم كانت حية، احنا مش اشتغلنا بذخائر فشنك غير وإحنا بنشن على بعض فقط".

وتابع: "المدفعية كانت حية، والأسلحة المضادة للطيران كانت حية، وده جهد كبير يستحق الشكر والتقدير من الشؤون المعنوية، خلونا نستخدم كل الأسلحة والمعدات التي تم استخدامها في 1967، فرحان جدا بالفيلم ده والرسالة اللي وصلت للناس حول الفيلم، أن مصر يد واحدة وكيان واحد محدش هيدخل بين الكيان ده".

"الممر".. فيلم دراما حربي مصري من إنتاج سنة 2019. الفيلم من إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، ومن بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني.

يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعي نور (أحمد عز)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.